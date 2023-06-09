國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜，8日赴國立政治大學出席座談會，接受學生提問，侯友宜演說時主動拋出「0到6歲國家養」，主張國家負責任養育下一代，以解決少子化問題，他並稱估算花費是6、700億元，他有十分把握，當場喊「8400億元不要亂花，都可以把它做好啦！」

侯友宜8日晚間到政大參加座談，與學生面對面交流議題，他談到「0到6歲國家養」的政策細節時說，只要是公立、非營利、準公共化的托嬰、托育、幼兒園一律免月費，而孩子是在私立機構或是自己帶、家人帶，則給予1萬元育兒津貼，目的是讓大家願意生育，解除少子化危機。

學生發問，0到6歲國家養，總共要花國家多少錢？經費從哪裡來？侯友宜答稱：「我有大致算了，大致6、700億元，現在1088億元，只要我們財政不要亂花，8400億元不要亂花，都可以把它做好啦！孩子是國家未來的希望，你錢亂花，孩子不照顧好，大家不生孩子，未來在哪裡？投資未來不是投在沒有必要的浪費！我們有算了，我有十分把握，我不會隨便講講。」

侯友宜在會中具體承諾0到6歲國家養；侯友宜說，這分為兩個面向，選擇就讀公立托兒所、公立幼兒園，包括準公托和非營利學校，將一律免費。他還強調，其餘就讀私立學校者，每人每月可獲得1萬元補助。而其所需花費的預算，具體估計，國家一年大概會增加新台幣600億元，從當前的國家財政規模，是可以做得到的，如此將大大減輕很多新手父母們的負擔，解決台灣當前少子化的問題。