百萬YouTuber蔡阿嘎赴日拍攝5家難吃的地雷店，因爭議言論與行為引發軒然大波，本人也用中、日文道歉並下架影片。就有網友表示，日本朋友為此事與他槓上，還嗆台灣「三商巧福」才難吃，引起討論。

網友在PTT八卦版表示，蔡阿嘎事件鬧得滿城風雨，日本朋友為了此事相當不爽，反嗆台灣三商巧福才難吃，還說牛肉麵是台灣的拉麵，根本XX比雞腿，讓他聽得很不是滋味，覺得三商巧福明明不錯吃，但又不知該如何反駁。

文章一出，雖然少部分人認同該日人說法，但大部分都認為三商巧福可說是標準般的存在：「三商巧福是水準線，低於這條的才難吃」、「比三商難吃的都不用去了」、「三商巧福明明就還行，而且品質穩定」、「三商巧福的麵，屌打很多店家耶」、「確實說不上多好吃，但絕對說不上難吃」、「三商就是60分，沒有好吃也沒有難吃」。

也有許多人指出，三商巧福其實跟日本吉野家性質一樣，就是吃粗飽的：「三商巧福以吃粗飽來說算好吃了」、「比較好奇誰會帶日本人去吃三商巧福」。