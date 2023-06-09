美國參議院外委會原定今天審議「台灣租稅協定法案」，但由於共和黨籍參議員保羅杯葛，被迫延審。但法案提案人、外委會主席梅南德茲表示，有信心法案會獲兩黨強健支持。

參議院外委會今天上午召開工作會議，審議多項法案與外交人事案，其中包括由參院兩黨外交領袖共同提出、授權美國政府與台灣洽簽租稅協定的「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

法案提案人之一、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）會後接受媒體訪問時，不避諱直接點名共和黨籍參議員保羅（Rand Paul），指只有他一人對法案有意見，但外委會任何一名成員都有擱置法案的權利。

不過，梅南德茲仍對法案的通過具有信心。他說，此議題在下場工作會議前就會被提出，預期法案將獲得兩黨強健支持。

據了解，賦予任何單一成員杯葛議案的權利，是參院外委會長年作法，任何遭擱置法案需至少延至下場工作會議審議。保羅未在今天會議上說明反對「台灣租稅協定法案」的理由。

隨台美雙邊貿易日益熱絡，美國國會近來頻頻拋出支持台美洽簽租稅協定的法案或決議案，以解決雙重課稅問題，而「台灣租稅協定法案」就是其中之一。

法案授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定。協商啟動至少15天前須通知國會，協商完成後30天內須將協定送交國會，待參、眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。（編輯：楊昭彥）1120609