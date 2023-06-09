台灣女星張雅涵憑藉迷人電眼跟甜美笑容，過去在戲說台灣飾演「蘭花精」一角，在PTT表特版獲得大批網友關注，後來陸續推出寫真、音樂作品，也加入樂天桃猿啦啦隊，截至最近已入隊一年多。日前張雅涵翻跳南韓女團(G)I-DLE主打歌，不只舞藝大幅進步，傲人上圍更是讓粉絲看得猛噴鼻血。

張雅涵日前在IG發布貼文，寫下：「Queencard，跟上了」，附上的影片中，可見她頂著一頭美麗長直髮，身穿短版拉鍊背心搭配藏青色短裙，露出性感水蛇腰跟鉛筆腿，跟著旋律扭腰擺臀時，胸前好風景劇烈晃動，讓人難以忽視，而到了舞蹈尾聲，還拋了一個媚眼，露出燦爛的笑容，綻放青春美少女的魅力。

粉絲們看到進步的成果，發出讚嘆聲：「跳舞越來越厲害惹」、「跳得很不錯」、「可愛雅涵跳舞真的好可愛，我喜歡」、「目前看到戰力最強的Queencard」，此外，不少粉絲也猛誇好身材：「快要彈出來了啦」、「 為什麼這影片我看三天了」、「不考慮當唱跳歌手嗎？」、「這個擺動，彷彿少女時代潤娥在跳舞！」、「音浪太強~好晃」、「趕快去買暈車藥。」

張雅涵去年加入樂天女孩後，人氣持續水漲船高，不過她曾坦言對跳舞很沒自信，尤其還是練習生時，看到網友嘲諷她：「肢體這麼不協調？？？」，令她印象十分深刻，但一年多後收穫頗豐，想紀錄跳舞的身影，曬出一段身穿紅色系啦啦隊服跳舞的影片，儘管跳到最後有些喘，面對觀眾仍敬業露出甜美笑容，讓粉絲暴動留言：「勤能補拙，況且妳也不拙，只是還沒開發而已」、「活力可愛又很棒」、「對比以前，應該成就感滿滿」、「厲害了」、「好喜歡妳的笑容，加油！」