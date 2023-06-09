國民黨台北市議員鍾沛君於8日晚間指控宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，並說朱學恒於8月19日在律師面前以自己的手機立下切結書稱，「於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」。朱學恒嗣後在直播及臉書坦言，「的確犯錯，也會面對一切後果」。

對此，陳沂留言：「太生氣太噁心了朱學恆（恒）！妳好勇敢，我遇到這種事一定告死他，還會讓他整個社會性死亡。」鄭家純也批：「朱學恒有夠噁。」

陳沂在臉書強調，朱學恒性騷擾鍾沛君真的太噁心了。陳沂表示，她跟鍾沛君有共同朋友一起吃過飯，就是個高挑漂亮性格大咧咧的女生。當時已經發生性騷擾事件了，還有盾牌牙醫史書華祝她癌症復發的惡意嘲諷，面對這些可怕的攻擊她依然表現得非常堅強。現在回想，「我覺得她好勇敢！」

而有媒體認為陳沂和雞排妹站在同一陣線，但陳沂不以為然直言，雞排妹鄭家純對同為民進黨側翼的「厭世工程師」性騷擾噁男行徑絕口不提，跟史書華一起來支持鍾沛君，不就是要轉移民進黨現在性騷擾犯確診數天天增加好幾起的問題嗎？要告訴大家，不是只有民進黨，你看，藍白也是這樣。

陳沂強調，應該被正視的Me too，在有些人的眼中，只是政治活動。

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