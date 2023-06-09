沒學過的東西，卻第一次就上手，自學成材，就是所謂的天賦。一名女網友分享自己國中弟弟的聯絡簿，上面滿滿的畫作，其細緻程度讓網友看傻眼，直說「這就是天賦嗎」。

女網友在Dcard發文「弟弟把聯絡簿當畫冊」，她表示弟弟每天都把聯絡簿當畫冊，自己不知道該怎麼勸導她，接著貼出弟弟的畫作。只見弟弟用鉛筆繪畫動漫人物，每個人物都畫得維妙維肖，還相當細緻。

網友看到後也驚呆：「這種就是天賦吧，我畫畫怎麼都不會」、「你弟太強，送去專心學畫畫了」、「不要畫聯絡簿了，要開始畫國文課本」、「鼓勵他以後工作多個插畫家或動畫師的道路選擇」、「不要浪費弟弟的天賦了」、「幫他開一個IG帳號」，但也有人反對：「一堆人講什麼送去學畫畫講那麼輕鬆，背後付出的金錢跟時間都忽略掉了」、「講白了，這種去美術班就會發現其實很普通」、「再大一點就會知道，跟美術班差距有多大」。

事後原PO則真的開設一個IG帳號，上傳弟弟的作品，她補充，弟弟從幼兒園就超愛畫畫，喜歡把作品送人，當時只覺得別鬧了，但弟弟上了國中，始終很認真畫生活札記，一看才知道弟弟畫得有模有樣，相當佩服。