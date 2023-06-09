百萬Youtuber「金針菇」從韓國來台發展多年，親切性格跟幽默談吐圈粉無數，更發展出自己的副業，推出韓式泡菜品牌，卻在8日被衛生局查出產品含有添加物『糖精鈉鹽』(甜味劑)，立刻進行內部查核作業，得知是製造商未經告知便擅自添加甜味劑，為此品牌方承諾全額退款，並對消費者致上歉意。

品牌方發文表示8日上午11點接獲台北市衛生局稽查人員通知，產品含有非本產品使用範圍之添加物『糖精鈉鹽』(甜味劑)，立刻提供產品予相關單位檢驗調查，並在第一時間進行內部查核作業，要求製造商立即釐清狀況給予回覆，且在官網預防性下架以及暫停販售該產品。之後也在2點多收到製造商的答覆。

品牌方曬出製造商的聲明稿，內容坦承自4月6日起，添加含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」於『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』、『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』兩樣產品，並表示糖精雖然可添加於食品，但法規僅限使用在瓜子、蜜餞、梅粉以及碳酸飲料，並未包含泡菜，且的確未告知品牌方，因此願意負起責任。

目前品牌方決定自6月8日起將該製造商所產製之『金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜』產品線全品項停售，也會將全品項送往第三方公正檢驗機關，進行相關添加物之檢驗。至於面對已在2023年3月29日至2023年6月8日購買相關產品，或者已訂購卻尚未收到貨的消費者，則承諾會啟動退款程序並回收產品。