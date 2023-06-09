氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(9日)台東地區有局部大雨或豪雨發生，高屏、花蓮、基隆北海岸地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，氣象局凌晨也針對7縣市發布豪、大雨特報，其中台東防豪雨，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，今日鋒面接近，再加上南風吹拂，各地暖濕、天氣不穩定，北部、東北部整天不定時局部陣雨或雷雨，其他地區普遍多雲偶爾飄雨，午後熱力作用影響，雷陣雨機率提升，「北部、東半部、中南部山區」要提防突如其來的猛烈降雨。

今日氣溫方面，西半部高溫可達32、33度，台南、高雄近山區甚至有機會出現36度高溫，東半部高溫則30、31度左右。

氣象局表示，周休假期（6/10、6/11）鋒面更接近北部海面，雨勢變得顯著，全台各地皆易有局部陣雨、雷雨，整天不定時有短延時強降雨，甚至有機會達到局部大雨的強度；下周一（6/12）低壓帶發威，全台降雨更猛烈，要提防局部大雨、豪雨。

紫外線指數方面，今日離島的澎湖縣達到危險級，其他縣市皆為高量級及過量級。

空氣品質方面，今日環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，北部空品區位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖、金門為「良好」等級，馬祖、澎湖短時間可能達普通等級；北部空品區為「普通」等級。

另外，今年第3號颱風「谷超」持續往日本琉球南方海面前進，對台灣沒有直接影響，不過，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》8日晚間發文指出，隨著谷超颱風北上，低壓帶也會往台灣擴張，目前位於中越附近的熱帶擾動99W從台灣附近通過的機率高，「訊號很明顯、明確」，走台灣海峽、穿越台灣、穿越巴士海峽都有可能，不同路徑帶來的雨量也有明顯差異，「走巴士海峽只能看得到吃不到；走台灣海峽可以讓南部水庫大進補」。