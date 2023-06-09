女星米可白(趙亦瑄)曾是兒童台的「葡萄姐姐」，親切性格跟精湛舞藝，受到大、小朋友青睞，後來她轉往節目主持跟綜藝領域，交出亮眼成績單，也逐漸改變穿衣風格，越來越火辣性感。近期她跟上對鏡自拍的潮流，PO出身穿寶藍色緊身裙的美照，合身剪裁勾勒出火辣S曲線，十分引人遐想。

米可白表示8日所穿的寶藍色連身洋裝本身就超有質感，搭配膚色還出乎意料地好看，從附上的照片可見，頂著俏麗短髮的米可白，拿起手機對著穿衣鏡自拍，低胸設計炸出D級上圍，天鵝頸、直角肩跟鎖骨也一併秀出，再往下一看，纖細水蛇腰跟豐滿翹臀呈現逼死人的完美曲線，更是讓人完全移不開目光。

粉絲們湧入留言區稱讚：「米米好漂亮呀，好有女人味，有自信的女人最美」、「最近真的越來越漂亮啦」、「洋裝好看耶！人美上加美啦！」、「可愛的藍色小精靈出現了」、「很會挑衣服耶，把身材的優點都完美展現」、「顏色很美，腰線的剪裁更顯好身材」、「哇！這個好電，跳電了受不了！」、「就是美的不解釋。」

米可白也常PO熱舞片展露好身材，卻曾有位女網友私訊，表示很喜歡她給人清新自然的感覺，卻覺得過於性感，直說：「妳真的不適合走這個路線」，對此，米可白表示從前缺乏自信，深怕他人評頭論足，但如今覺得要好好愛自己，在不違反色情的前提之下，從穿著上，學會接受自己不同的樣貌，不過他也補充只會在家拍照或者出席重要場合才會這樣穿，平時出門仍是休閒打扮。