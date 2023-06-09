ANGIE安吉近來推出新歌，分享創作靈感。（索尼音樂提供）

綜藝大哥陽帆愛女ANGIE安吉將推出首張同名EP《ANGIE安吉》，新歌〈我夢見你做壞事〉描繪情侶其中一方睡覺時夢見對方做了「壞事」，即便知道只是夢，醒來之後還是忍不住向對方發脾氣，好像對方真的做了那些「壞事」一樣。

ANGIE將情侶之間諸如此類的點點滴滴寫成歌曲。MV中ANGIE飾演對男友生氣的女生，用刀子插入漢堡、折斷小黃瓜，甚至將辣椒醬倒入飲料中，不僅發洩憤怒，還想對男友報復，整部MV充滿了暴力卻又俏皮的氛圍，十分逗趣。

她對音樂很感興趣，尤其在疫情期間，和朋友、家人聚少離多、隔離與分離的日子中，更讓她開始培養了寫歌創作的習慣，經歷一年的籌備之後，她從幾十首Demo裡精挑出來5首歌曲，收錄在EP中。

ANGIE表示，自己幾乎每天都會做夢，各種故事都有可能會發生在她的夢裡，此次將《ANGIE安吉》這張EP打造成ANGIE的一場白日夢，夢裡包含了戀愛的各種念頭，包括思念、幻想、不開心、煩人、寂寞，但無論如何，對於ANGIE來說「白日夢」是她享受生活的一種方式，她喜歡透過「夢的濾鏡」看待世界，寫歌更可以讓許多美好的事情發生。