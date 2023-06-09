林俊逸近日推出新單曲〈啉啦啉啦〉，邀來Matzka瑪斯卡共同創作與演唱。兩人初見面是在2013林俊逸主持的節目《樂光寶盒》，當時林俊逸就非常欣賞Matzka的音樂性，隔了幾年又在某節目上遇到，林俊逸便留了Ｍatzka的電話，心想以後可以約出來聊聊音樂，但始終沒有約成。

這次〈啉啦啉啦〉的構想一出，時隔10年後，林俊逸立刻找出Matzka的電話號碼傳訊息給他：「兄弟，我是俊逸，還記得我嗎？」但一直都沒回音，林俊逸笑說：「Matzka會不會以為我是詐騙集團才不回我的啊？」一個禮拜過去，林俊逸還是堅持等他，不去找別的歌手，後來Matzka終於回覆了，原來他是出國工作才沒回訊。

林俊逸便提出邀約「我有首歌想找你合作，你會不會介意寫一首喝酒歌？我想要這首歌很雷鬼。」Ｍatzka很爽快的說：「好哇，我不會介意。」兩人一拍即合，便開始寫歌，林俊逸表示，非常喜歡跟Matzka一起創作的感覺，兩人在音樂上的想法很接近，做出來的歌曲也很有火花。

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