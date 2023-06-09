傳聞美伊談判有進展 國際油價下跌 09:112023/06/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有媒體報導，美國與伊朗接近達成一份會增加伊朗原油出口的協議，令國際油價聞聲下挫，但在白宮表示報導不實後，油價收復部分失土。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價下跌1.24美元，來到每桶71.29美元。 倫敦北海布倫特原油8月交割價下滑99美分，來到每桶75.96美元。 《國際產業》德國要求歐盟 調查中國生物燃料進口 美元回跌 離岸人民幣彈升逾300個基點至7.12 美參院外委會通過法案 就中共侵台擬定制裁策略 #國際油價 #每桶 #交割 #美元 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅西證實轉戰美國邁阿密國際隊 貝克漢挖角成功 06:532023/06/08 體育 烏克蘭水壩被毀 無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水 03:562023/06/09 國際 梅西美國首秀門票暴漲 比NBA總決賽G3熱火主場還貴 09:062023/06/08 體育 這國「15倍音速」飛彈太驚人 前國安高層預言將改變一事 11:022023/06/08 政治 谷歌微軟測試AI搜尋廣告 惹惱廣告主 08:032023/06/09 財經 傳北京擬在古巴設竊聽基地 白宮稱報導有誤 07:232023/06/09 國際 英美發布大西洋宣言 全面提升科技經濟夥伴關係 07:212023/06/09 國際 侯拋政見「0到6歲國家養」 估算經費曝光：8400億別亂花就能做好 00:202023/06/09 政治 《國際金融》歐股收市下挫0.19% Inditex股價逆衝6年新高 09:382023/06/08 財經 陳建仁：今年600萬國際旅客來台可望提前達標 14:172023/06/08 財經 全台房價易漲難跌！搶進雙北最後市政開發 「三重新市政特區」直追新板特區 04:002023/06/09 財經 《通信網路》統振5月營收1增1減 累計創歷史次低 08:472023/06/09 財經 68萬起交屋！「夢悦城」15分鐘到東區 大東區地區CP值最高 04:002023/06/09 財經 2023菁英鬥陣盃即起開放報名！ 傳統文化再現舞台壯麗景象 00:162023/06/09 生活 罕見！桃機停機坪油栓車連撞2拖車 幸未影響起降 12:092023/06/08 社會 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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