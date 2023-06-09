華爾街股市主要指數今天都收高，反映出投資人更看好美國經濟，以及普遍認為美國聯邦準備理事會（Fed）下週不會升息。
道瓊工業指數上漲168.59點或0.50%，以33833.61點作收。
標準普爾500指數上揚26.41點或0.62%，收4293.93點。根據美聯社，標普從去年10月觸及的低點上漲20%，進入牛市。
科技股那斯達克指數勁揚133.63點或1.02%，收13238.52點。
費城半導體指數上漲37.14點或1.07%，收3514.32點。（譯者：楊昭彥）1120609
華爾街股市主要指數今天都收高，反映出投資人更看好美國經濟，以及普遍認為美國聯邦準備理事會（Fed）下週不會升息。
道瓊工業指數上漲168.59點或0.50%，以33833.61點作收。
標準普爾500指數上揚26.41點或0.62%，收4293.93點。根據美聯社，標普從去年10月觸及的低點上漲20%，進入牛市。
科技股那斯達克指數勁揚133.63點或1.02%，收13238.52點。
費城半導體指數上漲37.14點或1.07%，收3514.32點。（譯者：楊昭彥）1120609
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