國民黨北市議員鍾沛君8日在臉書爆料，2022年8月6日約友人H與媒體人朱學恒聚餐時，朱學恒竟趁友人離開二度繞過桌子摟抱強吻她，還說「反正妳明天也不會記得」；朱學恒致歉，他的確犯錯，也會面對一切的後果。民進黨立委高嘉瑜到鍾沛君臉書留言，「妳的勇敢會讓更多人願意站出來，給更多人力量，謝謝妳的勇敢」。

國民黨台北市議員鍾沛君8日發文，指控2022年遭朱學恒藉酒意兩度強吻。高嘉瑜在該文底下留言，「沛君加油，妳真的很勇敢，辛苦妳了，妳的勇敢會讓更多人願意站出來，給更多人力量，謝謝妳的勇敢」，引發網友關注。

網友紛紛回應說，「朱學恒不是和妳是麻吉？」、「不分黨派加油！」、「甲魚記得要洗枕頭啊！」、「台灣史上最團結的一天：藍綠白都來留言支持」、「加油」、「很勇敢！為沛君議員加油！」

還有網友建議高嘉瑜，「快退出民主進步黨吧！」、「退出民進黨吧！以妳的聲量，沒民進黨依然有作為。不然看妳幫民進黨護航時的說法，蠻痛苦的」。

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