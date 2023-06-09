宅神朱學恒遭台北市議員鍾沛君指控，在餐會中藉酒意兩度強吻，引發軒然大波。朱學恒則在臉書致歉表示，他的確犯錯，也會面對一切的後果。根據2023年5月的抖內排行榜，朱學恒也是排名第一名，金額高達70萬9843元。

根據PTT鄉民整理台灣YouTuber的贊助狀況，第一名正是朱學恒，從2014年12月31日創設頻道至2023年1月3日，共獲得1008萬9409元抖內，位居第一名；朱學恒還是台灣所有YouTuber中，第一個抖內收入破千萬的頻道。

其中，2022年朱學恒個人的抖內金額，收入就高達592萬1522元，仍位居第一名。2023年5月的抖內排行榜，朱學恒也是排名第一名，金額高達70萬9843元。

PTT八卦版鄉民紛紛表示，「喝到斷片為什麼會色色」、「喝到斷片還會叫優步，真的噁」、「要被當祭品了，笑死」、「一定有監視器影片，不然他當初怎麼可能簽」、「絕對還有別的受害者」、「忘了還有記得要寄簡訊道歉，了不起」、「天啊，我抖過他，我覺得好噁」、「全推給酒精了，笑死」。

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