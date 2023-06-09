氣候變遷下的極端天氣，很可能又在6月中旬的台灣上演。今起梅雨鋒面接近，加上西南風助威，局部地區將不定時出現陣雨或雷雨，甚至不排除劇烈天氣，「致災降雨」一路持續至17日！

盼了一個多月，梅雨季第5波鋒面今起接近台灣上空，和前幾波不同的是，這波「有西南風幫忙」，水氣將源源不絕輸入；全台水庫樂觀期待的同時，民眾恐怕也要做好暴雨釀災的心理準備。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，西南風輸送水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨，中午過後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強。白天因下雨稍涼，今各地氣溫：北部22至32度、中部24至34度、南部25至36度、東部23至35度。

「水氣接下來就一路綠燈了」，周末前後梅雨、西南風整軍完畢，到了下星期長驅直入。最新模式模擬，這波降雨雨勢大、時間久、範圍廣，正式進入「梅雨旺盛期」。吳德榮警告，「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，民眾應慎防劇烈天氣及連日大量降雨致災！

今年第3號颱風「谷超」，預估會在台灣東側約1000公里的海域迴轉，對台、日皆無威脅。