此外，KTV個股好樂迪（2023）、錢櫃（8359）等營運也顯著增溫，錢櫃4月營收3.21億元、年增59.29％，好樂迪5月營收2.03億元、年增1.13倍。

接著6月起，10億元文化成年禮金釋出、暑假旺季將至，有更多有錢有閒的青年、親子進場消費娛樂，泛娛樂類股後市看好。

其中，指標股必應連拉4根漲停，8日飆出逾1.25萬張大量，收漲停價145元、創波段新高，以股本4.43億元換算，8日周轉率27.82％，等於有近三成股票在當日換手，技術面呈噴出走勢，乖離過大，短線恐將震盪，券資比攀升。

另有3檔股價逾百元的娛樂個股，華研8日也攻上漲停價129元，成交量2,685張；錢櫃8日上漲1.4％、收113.5元；好樂迪8日平盤，收在104元，成交量8,171張。

疫後國內外演唱會解除封印，業界提早從3月開始迎旺季，海內外展演地點、場次持續往上加。

必應表示，五月天世界巡演在北京鳥巢演出6場後，在中國大陸4個城市將增加11場次；林俊傑的「JJ20」也將在中國大陸7個城市增加14場次；還有劉若英6月後還有4個城市5場演出，包括高雄巨蛋1場；任賢齊世界巡演預計還有多個城市增加9場演出。下半年預計海外團體來台開唱，由必應承接硬體統籌的演唱會，還有酷玩（coldplay）、韓國女團(G)I-DLE，及主辦日本搖滾樂團ONE OK ROCK演出等。

華研上半年全球舉辦14場演唱會，下半年預計舉辦16場以上，涵蓋動力火車、林宥嘉、郁可唯等主要藝人，全年演唱會場次上看30、40場。同時，華研首度投資綜藝節目「未來少女」，持續培養歌唱新人、女團。

寬宏第三季已開賣的演出，涵蓋演唱會、音樂劇，有重回台北國家戲劇院的《貓》音樂劇、盧廣仲《15周年 勵志的黃昏的故鄉》高雄巨蛋演唱會、羅志祥《Evolution》台北小巨蛋演唱會、李國修《京戲啟示錄創拓版》國家戲劇院口碑加演場、《當那一首歌響起》瓊瑤創作60周年台北小巨蛋演唱會等。

寬魚國際則是音樂、電影、演唱會三箭齊發，第三季演唱會旺季預計有天后在台開唱，取得電影《速命道》全球發行權也將陸續貢獻營收，投資紀錄片《交換禮物》將上檔吸睛。