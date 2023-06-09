新北市板橋區某幼兒園被爆老師疑餵食幼童安眠藥的離譜事件，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學怒批，這些藥物是可能致死的高風險藥物，「沒有醫師的醫囑擅自給幼童使用，等於是對幼童『下毒』」，並質疑這起事件是偶發還是冰山一角，或是幼兒園教師之間流傳的「不可說的秘密」？

謝宗學在臉書發文指出，不論是巴比妥或苯二氮平類等都是管制藥物，即使因為病情需要使用，兒科醫師開立醫囑時都戰戰兢兢，需要精算劑量和密切監控副作用，「為何這類管制高風險藥物幼兒園老師可以輕易入手？為何幼兒園老師有這個膽量輕易用在幼童身上？為何新北教育局在接獲通報後延遲數周才介入？」

謝宗學表示，這些藥物不是一般感冒藥，而是可能致死的高風險藥物，「沒有醫師的醫囑擅自給幼童使用，等於是對幼童『下毒』，這是何等嚴重的社會事件！」

謝宗學擔心，「這是偶發事件？還是冰山一角？或是幼兒園教師之間流傳的『不可說的秘密』？抑或不只新北市，台灣其他地方的幼兒園也發生同樣的下毒事件？」他直言，下毒的幼兒園老師當然要接受法律制裁，但隱藏在背後系統性問題更要一併掀出來解決，不要讓類似事件再次發生，完全杜絕類似犯罪行為，才是根本解決之道。