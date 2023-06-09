瑜珈褲穿搭超夯，路上一堆妹子穿瑜珈褲逛街，一名女網友表示，她在非運動的時候穿瑜珈褲，一定會套上一件長版上衣或短褲遮住尷尬部位，很好奇大家都怎麼穿瑜珈褲，且會穿去什麼場合，引起網友討論，不少人大讚原PO的做法很棒，這樣無論在什麼場合穿都不會太尷尬。

一名女網友在PTT上分享，現在很多女生會直接穿瑜珈褲出門，但是根據一些個人形象管理的專家，或是專門教氣質與禮儀的老師都認為，瑜珈褲只能在健身房或是家裡穿，逛街或是上班穿瑜珈褲有點不太得體。

女網友表示，她自己也蠻愛穿瑜珈褲的，但大多是在天氣冷的時候在家穿，因為活動起來很舒適，但是在家裡外面的地方穿，不管是爬山還是去運動，她都會穿一件長版的上衣、外套或者是在瑜珈褲外套一件寬鬆的短褲，以遮住尷尬部位。她也很好奇大家平常會在什麼樣的場合穿瑜珈褲，還是根本不穿這種類型的褲子？

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO的做法很棒，在非運動的時候穿瑜珈褲，套一件長板上衣比較有禮貌。「上完瑜珈課，不立刻換衣服的話，也會套長一點的上衣或外套」、「非運動的場合可以套件長版衣服或短裙」。

另也有網友表示，在運動以外的時間穿瑜珈褲，其實都有點不太得體。「看過最扯穿瑜珈褲在喪禮，可能覺得反正外面會罩那件黑袍吧」、「私下要穿其實都可以，但工作或其他正式場合不太適合」、「逛街穿也有點怪」。