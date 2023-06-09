展望後市，柏文旗下「健身工廠」今年上半已新增4處營運據點，迎接下半年，高雄市光華廠已開始預售，預計7月開幕。宜蘭縣羅東廠預計8月預售、9月開幕。今年第四季尚有台中市兩處新據點陸續投入營運。柏文表示，將掌握各年齡層民眾對健身需求全面提升的趨勢，提供消費者最佳健身體驗，積極拓展新據點及開發新商品，為推動營收的增長持續挹注動能。

台灣各項防疫措施陸續退場之後，健身產業穩步成長，112年5月，「健身工廠」會員人數持續成長，加上無連續假期干擾，帶動「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」同步呈現月增及大幅年增，顯示「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎正逐步增溫。

柏文觀察並分享，疫後健身業的持續成長來自各年齡層消費者對於健身需求全面增溫！重度手機、社群媒體使用的「年輕族群」，喜歡嘗試新事物與分享，熱衷健身運動以追求健美體態已成為趨勢。屬於家庭經濟支柱的「青壯年族群」，疫後希望透過運動促進健康與提升抵抗力的意識大幅提升。台灣65歲以上老年人口占總人口比率將於114年超過20％，正式進入超高齡社會。

另外，衛福部統計，國人一生長期照護需求時間平均為7.3年（男性平均6.4年，女性平均8.2年），「銀髮族群」如何維持體能方能樂享天年，已經是逐步邁入超高齡化的台灣社會每位民眾、每個家庭必須正視的議題，透過適當的運動預防肌少症、減少慢性疾病，是中高齡者維持健康體能的不二法門，「到健身房運動」就是最好的選擇。