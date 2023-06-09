國民黨北市議員鍾沛君昨(8日)晚間在臉書自曝，自己過去曾被名嘴朱學恒摟抱強吻，同時附上朱的切結書。對此，朱學恒則回應，他當時喝酒喝到斷片，不清楚發生什麼事情，但此言遭許多網友批評。然而今日臉書卻有網友發現，朱學恒早在2020年就發過鍾的比基尼照，怒轟「意淫那麼久了啊！」

鍾沛君指控，朱學恒在2022年8月6日某次晚間聚餐時，毫無預警的抱住她強吻，並於事後8月19日在律師前，以自己的手機立下切結書稱，「於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」。

鍾沛君還怒轟，朱學恒近期在節目錄影時，還當著她的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。她忍不住控訴，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來。」

性騷鍾沛君遭踢爆後，朱學恒昨日晚間在臉書發文回應，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

然而卻有網友發現，朱學恒在2020年7月10日就有轉發鍾沛君穿著比基尼在綠島玩的照片，甚至還留下「欺世盜名，這尺寸我覺得不對【推眼鏡】」的註解。

看到朱學恒此則臉書PO文後，網友們紛紛轉發並留言，「噁心不要臉，原來3年前就在意淫」、「原來那時候就開始了，真的有跡可循」、「看來不只一次」、「神串留名」、「凡走過必留下痕跡」、「我們不要就這樣算了好不好」。

網友在朱學恆臉書下留言。（圖翻攝自朱學恆臉書）

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