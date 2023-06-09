今年法網打下眾多好手的捷克女將穆丘娃（Karolina Muchova），今（9日）女單4強碰上世界第2、大滿貫賽寫下12連勝紀錄的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），穆丘娃在第三盤一度處於局數2比5落後，且面臨一個賽末點的壓力下，竟連續拿下5局爆冷逆轉莎芭蓮卡，以7比6（7比5）、6比7（7比5）、7比5搶下決賽門票，將和球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）爭奪法網后冠。

首盤2人接連保下發球局，第9局由穆丘娃率先破發，不過莎芭蓮卡下一局馬上回破，雙方最終進入搶7，穆丘娃在4比5落後下，連取3分拿下首盤搶下聽牌。本場雙方像說好似，只要對方破了自己發球局，下一局馬上回敬，因此次盤又進入搶7大戰，但這次由莎芭蓮卡佔盡優勢，順利以7比5扳平戰局。

氣勢正盛的莎芭蓮卡，末盤一度取得局數5比2領先，眼看即將闖進今年第2次的大滿貫決賽，不過第8局的賽末點遭到穆丘娃化解後，也影響了莎芭蓮卡的士氣，穆丘娃不僅將局數5比5追平，沒想到又再次於第11局破發，連續拿下5局，最終穆丘娃以非種子身分，闖入生涯首次的大滿貫賽冠軍戰。

頭號種子思薇雅蒂來到最擅長的法網幾乎無懈可擊，4強賽她直落2擊敗巴西選手哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia），6場比賽她一盤未丟，闖進生涯第3次法網決賽，持續追擊個人第4座大滿貫賽冠軍，也拜穆丘娃打敗莎芭蓮卡所賜，思薇雅蒂在法網後將持續鞏固球后寶座。