國民黨台北市議員鍾沛君昨(8)晚爆料曾遭知名政治評論員朱學恒強吻，對方更嗆「反正妳明天也不會記得」，該消息曝光後引發各界譁然，朱學恒在政論節目中痛批性騷的片段也慘遭網友砲轟，而鍾沛君當下看起來快哭了的表情也讓網友直呼心疼。

鍾沛君昨發文提到，2022年8月受朱學恒之邀共進晚餐，當時她也邀請1名共同友人「女性醫師H」一同用餐，後來H的丈夫前來接送H回家後，坐在她對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的她走過來，毫無預警的抱住她強吻，更說出「反正妳明天也不會記得」」。未料，當鍾沛君躲開後，朱學恒竟再走回來，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」

鍾沛君說朱學恒日前在錄影現場竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來」。

該消息曝光後，許多人都替鍾沛君感到不捨，而鍾沛君雖自曝曾在「下班瀚你聊」節目中與朱同台，對朱高談性騷感到震驚，但朱學恒在另一政論節目《57爆新聞》中痛批性騷的片段也被掀出了，當時鍾沛君也同台。網友紛紛砲轟「這應該是史上最痛的回力鏢」、「朱在高談闊論的時候 鍾心理面應該翻白眼無數次了吧」、「被害人跟加害人在同一個場合談論這個議題 真的是二度傷害」、「真正荒謬的是，加害者還跟受害者同台討論性騷的事」。而節目中鍾沛君的表情也令網友不捨，並直呼「鍾沛君真的看起來都快哭了，好可憐好心疼」、「看得出鍾沛君很努力的壓住情緒說話，真的是難為她了」、「真是佩服鍾沛君…要是我當場就崩潰了」、「這個錄影鍾沛君內心有多麼煎熬啊」。

對此，朱學恒昨晚則發文坦言他的確犯錯，也會面對一切的後果，並向鍾沛君和所有社會大眾道歉。

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