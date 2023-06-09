新北板橋某私立幼兒園爆發「餵藥案」，受害孩童的家長發現孩子不對勁，透過民代反映今年4月打1999專線向市府通報，教育局卻直到5月15日才知情。衛生局6月5日安排學童檢驗，8人驗出微量藥物反應，該幼兒園遭廢止設立許可。最新進度為彭姓園長等5名被告，全數交保。

該幼兒園5月14日爆出「餵藥案」，園方被控餵食幼兒安眠藥「巴比妥」。有家長透露，4月時發現孩子不太對勁，每天下課回家只想睡覺，到了晚上卻情緒暴躁、又哭又鬧，家長們互相討論後才發現孩子們的狀況相似到怪怪的。

事件被不少媽媽群組、社團轉發，有孩童說，「在學校會喝彩虹藥水，早上、中午、晚上都有」，家長緊急帶去驗尿，才揭露這起驚人事件。家長稱打1999通報，始終無回應。教育局澄清，5月15日獲報，且立即啟動應變機制。

徵詢家長意願後進行檢驗，8人驗出微量反應。新北市教育局長張明文表示，該幼兒園違反《幼兒教育及照顧法》，裁定6月12日起廢止設立許可，並裁處最高15萬元罰鍰。

檢驗結果出爐後，已有17名家長提告。檢警6月8日發動第二波搜索，同時約談彭姓園長等5名被告，檢方複訊後諭令彭姓園長5萬元交保，其餘員工也陸續交保。

「巴比妥」是什麼？長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，巴比妥是很早期的鎮靜安眠藥，屬於管制藥、處方藥，更是三級毒品，使用後可能抑制呼吸，許多醫師都不敢開立。其後遺症包括長期嗜睡、影響學習甚至智力發展。