政壇性騷事件燒不停，國民黨台北市議員鍾沛君昨(8日)揭露遭名嘴朱學恒在聚餐時「抱住強吻」，事後才在委任律師面前立下切結書，坦承酒後導致行為脫序；對此，網紅陳沂發文怒斥：「借酒裝瘋的性騷擾」。

鍾沛君昨(8日)於臉書貼出朱學恒的訊息截圖，指出去年與友人聚餐時，遭朱學恒無預警抱住強吻，更表示：「反正妳明天也不會記得」，絲毫沒有悔改之意，事後在她男友及委任律師面前用手機寫下切結書，因飲酒行為失控做出該行為，且未致歉及表達錯誤之意，由於行為惡性嚴重，應遭受譴責及處罰，未來會盡可能遠離鍾沛君及其親屬，並強調「若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰」。

陳沂轉發鍾沛君該則貼文，怒斥朱學恒的行為「真是太噁心了」，更指出害人抗拒後竟回頭又親，還笑說「我剛叫的Uber也到了」，而在惡行被揭發後，竟開直播聲稱是「喝到斷片」，讓她氣到直指根本就是「借酒裝瘋的性騷擾啊」，怒斥：「更噁心的是，朱學恒做了這種爛事，這陣子還好意思上電視拼命譴責性騷擾賺通告費」。

前主播蕭彤雯也在鍾沛君臉書留言：「曾企圖對我職場性騷擾、遭我當場拒絕並惱羞成怒的人，事後我在辦公室看到他、都當他是空氣，他也躲我躲得老遠。真的無法想像妳被如此侵犯，還得跟他同上節目。不用擔心別人怎麼看妳，因為要擔心這個問題的，本來就不是妳。支持沛君也抱抱沛君」。

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