新北市板橋區某幼兒園被爆老師疑餵食幼童安眠藥，學童體內驗出3級毒品「巴比妥」藥物反應；兒童權益促進協會理事長王薇君表示，有家長說孩子在學校被餵「彩虹藥水」，只要不喝就會被關到廁所，回家開始出現扯髮、撞牆等行為，王薇君心痛表示「就是吸毒的人毒癮發作的樣子」，希望政府能給家長們一個交代。

王薇君表示，日前收到家長反映，孩子被老師餵食「彩虹藥水」，只要不喝就會被關到廁所或體罰，也有家長透露，孩子疑似出現戒斷症狀，情緒失控、尖叫，甚至有扯髮、撞牆等自殘行為。

王薇君說，有家長問孩子在學校什麼時候喝彩虹藥水？孩子回答「早上也有，中午也有，晚上也有」，家長擔心可能孩子表達不清楚，但是不只一個孩子這樣說。

王薇君表示，巴比妥在血液中殘留量為3天，該事件在5月14日曝光，「幼兒園一定不敢再餵，但是6月6日還驗出微量反應」，她喊話，孩子究竟被餵食了多少藥物、餵了多久，藥物對孩子未來大腦、智力會不會有影響，是否有其他後遺症，希望政府能早日給家長們一個交代。

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