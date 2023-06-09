迎接夏季到來，台北中山九昱希爾頓逸林酒店1樓「La Salle森」酒吧，即日起每天下午5時至晚間9時，推出「優格咖哩酥脆炸雞佐香菜檸檬優格醬」、「嫩煎沙朗酸辣泰式沙拉」與「薰衣草蜂蜜燻鴨胸」等3款下酒小食，並於酒吧營業時間內，提供造型討喜、風味各異的「迷你牛肉漢堡三入組」，提供消費者更多元的餐點選擇。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉表示，傳統下酒菜口味都會比較重，此次「La Salle森」酒吧推出下酒菜則希望以清爽開胃的口感呈現，所以除有泰式酸辣風味的菜色之外，也選用優格、香菜、檸檬、薰衣草蜂蜜這些食材入菜，除了可以減少口舌的燥熱感，也能讓料理滋味呈現更豐富的層次。

例如「嫩煎沙朗酸辣泰式沙拉」是選優質原塊沙朗牛排，僅用少許海鹽調味，便以直火嫩煎至五分熟，切片後搭配每日時蔬並淋上泰式風味醬汁，再佐以酒店自製泡菜，口感酸辣鮮爽。「優格咖哩酥脆炸雞佐香菜檸檬優格醬」是將國產雞腿肉浸泡在以大量無糖優格加上印度咖哩粉調和而成的醬汁靜置，在特製麵衣薄而酥脆的外皮下，軟嫩多汁不乾澀且帶有淡雅咖哩香氣的炸雞，讓人食指大動。炸雞除了可以直接品味之外，也可與口感清新酸爽的香菜檸檬優格醬，或薄如蟬翼的酥脆印度餅一起食用，創造多層次混搭食趣。

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