一名正妹小美投訴新北膠囊旅館，睡到一半時，突然發現有一名男子黃姓鑽入，謊稱要找女友，接著強躺在她身旁問「我想陪妳到早上」，然後伸出鹹豬手摸胸，並用下體磨蹭小美臀部，小梅嚇得立刻報警，一審黃男辯稱「是來找女朋友」，但法官發現發她有性侵前科搶剛出獄不滿5年，加重判黃男4年6月徒刑；黃不服上訴，辯稱自己只是想偷東西，不小心碰到小美，立刻遭到法官駁回。

根據判決書，被害女子小美控訴，她在109年8月25日凌晨4時許投宿新北一家膠囊旅館女宿，突然有一名男子進入艙房內說要找女朋友，但是卻爬上她的床躺在旁邊，提議在艙房內陪她到早上再離開，當場遭到她拒絕。

接著男方就摸她胸部，搖頭拒絕，之後他的左手就過來開始觸摸伊的胸部，她嚇得轉身側躺，未料對方又用下體摩擦她的臀部約5至10秒，後來男方又再一次提出能在艙房待到早上再載她到車站，小美當場拒絕，於是氣得開燈要像房務人員舉發，並打電話向警方報案。

黃男開庭時坦承有進入膠囊艙房內，但否認有何強制猥褻之犯行，還辯稱沒有用手摸女方胸部，也沒有用生殖器摩擦她，就算有真的亂摸她，隔壁膠囊旅館都有住客，女方為何不大叫反抗，且他還向女方說「對不起若有侵犯到你的話我道歉」，他道歉是因為進去人家地方不禮貌，如果有侵犯，女方身上應該有伊的DNA，法院應該要有這些證據。

法官審理認定，黃男曾犯妨害性自主、妨害自由案，在執行完畢5年內又再犯，因此加重其刑，一審判有期徒刑4年6月。黃男不服上訴，承認他目的只為了「偷東西」，因膠囊旅館空間小才不小心碰到小美。二審法官認為，證人與事證等皆無瑕疵，原審判決與量刑均無違誤，不採信黃男辯詞，予以駁回，全案還可上訴。