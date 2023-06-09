小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。為達到客戶需求，支援高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）和行動應用等產品，台積電AP6廠自2020年7月開始興建，到完工啟用，僅花費不到3年的時間，建廠效率堪比製程效率，呼應總裁魏哲家在股東會上所說：「越快越好」。AP6廠及時緩解輝達（NVIDIA）突然湧入的訂單，也向各方客戶傳遞台積電先進封裝產能無虞的重要訊息！

【1】解急單 台積最大封測廠啟用

生成式人工智慧（AIGC）帶動超級晶片需求暴增，造成台積電先進封裝產能供不應求，更讓台積電總裁魏哲家於股東會坦言擴產「愈快愈好」！台積電8日宣布，竹南先進封測六廠（AP6）正式啟用，成為台積電第一座實現3D Fabric整合前段至後段製程暨測試服務的自動化先進封裝測試廠，為目前吃緊的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）產能帶來一場及時雨。

【2】公司派吳東進：金控委託書定江山 盼僅此一例

新光金改選日前一天，新光金創辦人吳東進亦接受本報專訪，談及新光金成為委託書徵求取得金控經營權首例，提醒金管會應留意，之後是否有其他金控出現類似情況，影響金融穩定，吳東進說：「這是執政者的警鐘」。

【3】圓夢變惡夢？ 這家台廠驚傳百人無薪假

勞動部8日公布最新無薪假統計。目前計有事業單位1,983家，實施人數1萬5,707人，相較上周各減少177家、443人。值得注意的是，製造業中的資訊電子工業有兩家各增100多人，其中一家是日前遭員工爆料要求實施「圓夢假」的欣興電子，通報約120人，實施期間為3個月、天數為每月1至30天，這是欣興日前被爆料後，二度傳出人力調整。

【4】三大法人賣超櫃買破百億 創史上第六大紀錄

外資8日獲利了結賣壓出籠，在集中及櫃買兩市場大提款232.53億元。但不只外資落跑，自營商在兩大市場亦賣超了65.02億元。三大法人在櫃買市場創下歷史罕見的百億元以上賣超，為史上第六次賣超百億元紀錄。

【5】人民幣貶破7.15 逾半年新低

受到美元持續走強、大陸經濟復甦疲弱拖累，6月以來人民幣貶值速度繼續加快。人民幣兌美元在岸價、離岸價8日盤中分別貶破7.14元和7.15元關口，皆創逾半年來新低。專家分析，預估要到下半年歐美國家升息循環漸入尾聲、強勢美元趨緩後，人民幣下挫壓力才有望真正緩解。