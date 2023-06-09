從民進黨於5月31日爆出性騷擾事件後，這把火越燒越旺，更有黨政高層、媒體人先後涉入。對此，台灣民意教育基金會》董事長游盈隆高聲呼喊，「燒吧！這把火來的正是時候！」，並稱未來全台全面爆發，成為一個蓬勃的社會運動，不但可能，也是可欲的。

游盈隆7日在臉書發文指出，星星之火，可以燎原，5/31引爆的民進黨性騷擾案，只花了一個禮拜，就已遍地烽火。上從總統府資政、黨政與媒體高層、民運領袖，下到消防局官員、小學校長、補習班老師等等。他強調，這把火來的正是時候，這是受害者的怒火，「燒吧！這是千載難逢的機會，此時不me too，更待何時？所有行政或司法伸援都很有限，且緩不濟急，只要勇敢站出來，就會有震撼效果。」

對於性騷受害者紛紛站出來，游盈隆也表示，台灣需要一場有意義的、健康的、能徹底反省的社會運動，讓不該被欺凌、被羞辱、被壓迫的弱勢者站出來，尤其是女性同胞，吐一口氣，討一點公道，讓加害人付出必要的代價。

游盈隆說到，台灣社會沒理由長期被淹沒在政黨、候選人和名嘴的無聊口水中，而無法針對真正有意義的政治、社會、經濟、文化問題提出反省與檢討。即便是萬衆囑目的2024總統和立委大選，迄今為止，候選人也經常言不及義，搔不到癢處，碰觸不到人民真正有感覺的議題。他痛批，諷刺的是，總統府關於資政顏志發涉性騷擾案第一時間竟表示「府方目前沒有調查權」，予人意圖推卸責任的聯想，社會譁然，才有隔天顏志發請辭並主動撤銷刑事告訴案。整件事前倨後恭，後知後覺，形勢所迫，相當難看。

游盈隆期許，台灣應該是高度人權發展的國度，一個充滿「人」味的社會，而不只是總統蔡英文口中「一個更安全的、更友善的社會」而已，台灣人值得過的更好。他還提到，民進黨自531性騷擾案爆發以來，已經足足七天，累積案子至少八案，相關當事人名字有些已曝光，有些已呼之欲出，有些已經立案，民進黨必須妥善處理，拿出具體行動，快速回應社會期待，不能歹戲拖棚，否則，後果堪虞，開再多性平課也沒用。

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