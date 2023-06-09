前一場復健賽繳出雙安表現，張育成返回大聯盟的日子近了，根據《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成將在台灣時間下周二離開10天傷兵名單，回到紅襪陣容。今張育成被安排在紅襪3A先發打線第2棒、鎮守游擊，目前4局結束，張育成2打數敲1安。

張育成4月底因左手鉤狀骨骨折脫離戰線，歷經長達一個月的手術恢復期，近日雖於小聯盟2A出賽，但只打了一場，傷口處仍出現痠痛情況而暫緩，本周三則在3A登場，近2場比賽7打數貢獻雙安，1打點、1盜壘進帳，在回到大聯盟之前，張育成將會持續在小聯盟出賽。

目前紅襪主戰游擊手仍由賀南德茲（Enrique Hernández）來扛，不過他在游擊防區的防守表現實在慘不忍睹，161次守備機會當中，出現13次失誤冠居全大聯盟游擊手，守備率僅有9成32，張育成的歸隊可讓賀南德茲重回他最穩定的外野防守陣線。

Abraham也發布紅襪其他傷員的消息，重砲外野手杜瓦（Adam Duvall）已經隨隊，將在明天對陣洋基的比賽中回到26人名單，而肩部發炎的左投手布雷爾（Richard Bleier），復原進度不如預期。

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