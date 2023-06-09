A few other #RedSox notes: OF Adam Duvall is off today and will be activated tomorrow in NY. INF Yu Chang is set to return to the roster on Monday. LHP Richard Bleier (shoulder inflammation) is not progressing as hoped. — Pete Abraham (@PeteAbe) June 8, 2023

前一場復健賽繳出雙安表現，張育成返回大聯盟的日子近了，根據《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成將在台灣時間下周二離開10天傷兵名單，回到紅襪陣容。今張育成被安排在紅襪3A先發打線第2棒、鎮守游擊，目前4局結束，張育成2打數敲1安。

張育成4月底因左手鉤狀骨骨折脫離戰線，歷經長達一個月的手術恢復期，近日雖於小聯盟2A出賽，但只打了一場，傷口處仍出現痠痛情況而暫緩，本周三則在3A登場，近2場比賽7打數貢獻雙安，1打點、1盜壘進帳，在回到大聯盟之前，張育成將會持續在小聯盟出賽。

目前紅襪主戰游擊手仍由賀南德茲（Enrique Hernández）來扛，不過他在游擊防區的防守表現實在慘不忍睹，161次守備機會當中，出現13次失誤冠居全大聯盟游擊手，守備率僅有9成32，張育成的歸隊可讓賀南德茲重回他最穩定的外野防守陣線。

Abraham也發布紅襪其他傷員的消息，重砲外野手杜瓦（Adam Duvall）已經隨隊，將在明天對陣洋基的比賽中回到26人名單，而肩部發炎的左投手布雷爾（Richard Bleier），復原進度不如預期。