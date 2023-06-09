法國阿爾卑斯山安錫鎮（Annecy）湖邊公園今天發生暴徒持刀攻擊事件。敘利亞難民持刀揮砍一群學齡前幼童，造成至少6人受傷，包括4名孩童，甚至有嬰兒車上的幼童，舉國震驚。其中5人狀況仍危急。由於畫面令人驚恐，政府正和推特合作，下架太過驚悚的影片。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說這場攻擊事件是「完全的懦夫行徑」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也在記者會中向受害者致意，表示攻擊「難以想像」。

經過一天的調查，更多的線索浮出檯面。

30多歲的凶嫌Abdalmasih H.已經取得瑞典難民身分。一名自稱是他前妻的女士今天接受法新社訪問時指出，他申請瑞典國籍失敗，因此去年10月抵達安錫，此前沒有犯罪前科。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今晚接受電視專訪時指出，「情報單位沒有此人的紀錄」。他拒絕回覆暴行是否帶有恐怖攻擊性質。但據信有關當局已經排除恐攻的可能性。

達馬南表示，法國已審核凶嫌的庇護申請。6月4日，負責單位通知他無法獲得法國庇護的消息，因他在瑞典已有居留。

他提出嫌犯在難民行政程序上「令人不安的巧合」。達馬南說：「週日他收到法國行政的回覆，接著就犯下完全不可饒恕的罪行。」

朝手無寸鐵民眾揮刀的攻擊令人憤怒；但同一時間，網友也在追捕嫌犯的影片中看見人性美好的一面。有位年輕男性不顧自身安危，毫無猶豫地近距離一路企圖制止持刀歹徒。

畫面中24歲的男子肩背登山包、手裡拿著一個小一點的袋子，多次與凶手交鋒，用手上袋子躲過歹徒揮向他的刀。接著他丟下登山包，只留下小包用於自衛，並加速追趕對方，制止他在人多的公園再次傷人。

後經了解，這名學生亨利（Henri）正在進行環法大教堂朝聖巡禮。多虧他的英勇，避免更多人受傷。現他被網友與媒體譽為「背包英雄」。隨後他在社群媒體上寫道：「為孩子祈禱，我沒事。」