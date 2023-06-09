AMAX-KY主要營運據點位於美國矽谷，提供資訊科技基礎架構以及液冷、散熱、減碳等客製系統整合解決方案，滿足客戶設計、組件、銷售與支援等關鍵需求，納入Intel、AMD、Cisco、Broadcom與NVIDIA等廠商的先進技術，推出各式高階伺服器存儲產品、機櫃系列產品，並發展人工智慧、高效能運算、高密度伺服器，與存儲、液冷整機櫃相關解決方案，如搭載適用於雲端的IntelR Data Center Blocks及適用於人工智慧運算的NVIDIA DGX A100之解決方案，及其他各種集群、工作站及整機櫃之一站式（Turnkey）方案。

AMAX-KY客戶多為歐美科技業領導廠商或新創獨角獸公司，近期伺服器升級熱潮，尤其ChatGPT等生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）應用崛起，帶動未來AI伺服器需求爆發可期，市場研究機構TrendForce預估2022年至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率可達10.8%，AMAX-KY去年合併營收約為新臺幣67億元，每股稅後盈餘（EPS）5.1元；今年第一季合併營收約新臺幣16億元，每股稅後盈餘（EPS）1.81元，搭上此需求熱潮，未來成長可期。

中信證母公司中信金金今年5月份自結盈餘，5月份單月稅後盈餘為34.23億元，累計前五月合併稅後盈餘197.75億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。