周四收盤，道瓊指數漲168.59點或0.50%，報33,833.61點。標普500指數漲26.41點或0.62%，報4,293.93點。那斯達克指數漲133.63點或1.02%，報13,238.52點。費城半導體指數漲37.14點或1.07%，收3,514.32點。

VIX指數大跌2.08%，收在13.65點。

標普500指數11大類股以非必需消費類股漲1.56%，表現最佳；其次為科技類股漲1.20%。地產股跌0.62%，跌幅最大；其次為能源股受油價下挫拖累，終場收跌0.44%。

市場交投淡靜，科技股和巨型股反彈，助美股主要指數重新站穩腳步。亞馬遜獲富國銀行給予「加碼」評級，股價上漲2.49%。輝達漲2.76%、蘋果漲1.55%和特斯拉漲漲4.58%。

美國上周初次請領失業救濟給付人數飆升，並創下1年半來新高，顯示勞動力市場正在轉弱。通常與短期利率預期同步的美國兩年期公債殖利率從一周高點下滑至4.51%。10年期指標公債殖利率跌至3.712%。被視為是「經濟衰退前兆」的長短期債息曲線倒掛高達近80點。

根據芝商所Fedwatch工具，操盤手認為聯準在6月13日、14日貨幣政策會議上維持利率於5%～5.25%的機率為73%。但他們也認為7月升息的可能性來到50%。

美國勞工部將於6月13日、即聯準會會議第一天發布通膨報告，料將顯示消費者物價在5月略為下滑，但核心價格仍然僵固。

在聯準會、歐洲央行和日本央行下周發布利率決議前，操盤手普遍不願意大舉押注。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.16：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.02：1。

標普500指數有12檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有71檔成分股創52周新高、43檔創新低。