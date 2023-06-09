華府最高階外交官布林肯原定今年初訪問中國，但由於一枚疑似中國間諜氣球飛越美國，被美方擊落，兩國再生齟齬，布林肯最後取消行程。

路透社昨天報導，一名不願具名的官員說，布林肯將在未來數週前往中國參加會談。

布林肯本週在沙烏地阿拉伯出席多場會議，包括與對抗伊斯蘭國（Islamic State）恐怖組織的國家舉行會談。

Politico報導，一名消息人士說，布林肯計劃在訪問中東的行程結束後抵達北京。

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