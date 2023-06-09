新華社9日報導，國際原子能總署（總署）六月理事會奧地利維也納召開。在中國推動下，總署連續第八次以政府間討論形式審議美英澳核潛艇合作問題。強調三國無異於掩耳盜鈴，實際上就是想暗度陳倉，脅迫祕書處為這一合作背書。

中國大陸常駐國際原子能總署代表李松當地時間8日作專題發言，揭批三國核潛艇合作實質，強調該問題的複雜性、爭議性，呼籲各方共同推動總署架構內的政府間討論進程，以實際行動踐行真正的多邊主義。俄羅斯、巴基斯坦、埃及、南非、印尼、巴西、阿根廷等二十餘國代表在理事會期間踴躍發言，呼應中方立場和主張。

李松表示，美英澳核潛艇合作的本質是美英作為核武器國家，與無核武器國家和軍事盟國澳洲開展核潛艇合作，涉及數噸武器級高濃鈾轉讓。美英澳出於眾所周知的地緣政治目的，悍然開展上述戰略性軍事合作，史無前例地跨越了《不擴散核武器條約》原則和實踐的門檻。此舉嚴重衝擊國際核不擴散體系，對總署保障監督機制構成嚴峻挑戰。

李松指出，美英澳核潛艇合作是冷戰思維和陣營對抗的產物。在總署把這個問題「政治化」「兩極化」，脅迫成員國選邊站隊，同樣是冷戰思維和陣營對抗的體現。美英澳企圖把三國核潛艇合作包裝成一個無核武器國家與總署祕書處之間的例行保障監督問題，要求援引《全面保障監督協定》第14條作出豁免安排，這無異於掩耳盜鈴，實際上就是想暗度陳倉，脅迫祕書處為這一合作背書。

李松說，美英澳聲稱要與總署祕書處制定相關安排，從而對將來尋求「海軍動力堆」的國家構成先例。誰賦予了三國這樣的權利？其他國家有沒有發表意見的機會？李松質問三國，以前你們在給別人立規矩的時候，都強調「成員國主導的政府間進程」，這回你們想給自己立規矩，然後再把這樣的規矩強加給其他成員國，就對應該由各方普遍參與的政府間進程很不情願，百般阻撓，豈有此理！

李松強調，美英澳核潛艇合作涉及複雜的政治、安全、法律、技術等方面問題，在成員國間存在巨大爭議。本次理事會期間，更多成員國從不同角度提出了很重要的看法和意見。當務之急是各國共同致力於穩步推進一個開放、包容、透明、可持續的政府間討論進程。敦促美英澳以實際行動回應國際社會關切，忠實履行核不擴散義務，與其他各方在平等和相互尊重基礎上保持坦誠、透明的溝通。中方希望總署總幹事充分尊重、客觀反映各方不同看法和關切，要求祕書處遵照總署《規約》和成員國授權，維護總署防擴散職能和權威，協助推進政府間討論進程。

會後，李松接受當地媒體採訪。他表示，從本次會議看，中方的外交努力加深了總署成員國對美英澳核潛艇合作問題的認識，推動了總署圍繞這一問題的政府間討論進程走深走實。中國將繼續積極宣導踐行真正的多邊主義，堅決維護國際核不擴散機制的權威性和有效性，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和雙重標準。