消息人士說，美國前總統至少受7項罪名起訴，成為創下首例。

綜合外電報導，美國前總統川普（Donald Trump）因拒絕歸還在佛羅里達州家中發現的機密文件而遭到起訴，這也是首次有前總統面臨聯邦政府的起訴。

根據消息人士透露，聯邦檢察官已經起訴川普，理由是他違反《間諜法》，起訴罪名至少7項，包括故意留存國防資訊、阻礙司法調查、串謀妨礙司法公正、做出虛假陳述等，不過目前美國司法部尚未予以證實。如果確實遭到起訴，這位前總統將陷入迄今最嚴重的司法危機。

川普於2021年初卸任離開白宮後，將大量政府文件帶往位於佛州的住處海湖莊園，未依規定繳回。調查人員之後在海湖莊園找到約1.3萬份文件，其中約100分被列為機密文件。

NEW: Trump drops 1st video after indictment



“I’m an innocent man



We are a failing nation & a country in decline



I’m leading in the polls by a lot so they’re using lawfare to stop me



I am innocent & we will prove it



I just want to Make America again”



pic.twitter.com/l9Mm3jIEAM — DC_Draino (@DC_Draino) June 9, 2023

據悉，川普和律師團隊已經在昨（8）日下午得知起訴內容，預計將在13日下午3點前往邁阿密聯邦法院出庭。川普8日晚間也透過自創的社群平台「Truth Social」證實這項消息，並表示「我從沒想過這樣的事情會發生在美國前總統身上」。