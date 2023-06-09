曾姓女子7日在臉書爆料，10多年前曾遭現任地球公民基金會執行長蔡中岳摟腰摸腿性騷擾，事後協調會上蔡中岳以「不記得了」為由不了了之。地球公民基金會8日下午發出聲明，強調已啟動性騷處理委員會、停止蔡中岳的行政管理職務，後續依法處置。蔡中岳本人也在晚間發聲明，強調面對指控「很震驚」，因為肢體接觸是與熟識者表達友善的象徵。

曾女10多年前在地球公民基金會工作，當時蔡中岳是她的直屬主管，2人參加一場公開會議，蔡中岳趁機觸摸她的腰與大腿。曾女事後向辦公室陳姓主任反應，卻得到「妳確定嗎？真的有碰到嗎？」、「相忍為國」等勸慰，最後在辦公室霸凌與冷暴力下離職。

去年3月16日在環團大老的安排下召開曾女的協調會，出席的人有時任地球公民執行長李根政、時任副執行長蔡中岳、以及律師，蔡中岳笑稱「抱歉，我真的不記得了」讓她無言以對。

地球公民基金會聲明，表示已召集性騷擾申訴處理委員會主動展開調查。目前先暫停蔡中岳的行政管理職務，後續將依調查結果做出處置，絕不寬貸。

當事人蔡中岳8日晚間在私人臉書發布文章如下：

各位好，昨天早上看到曾小姐的貼文，因文中指控發生在她任職期間，我立即報告董事會，並主動提出接受調查，以及退出處理此程序的討論過程。因此，在昨晚地球公民基金會的臨時董監事會中說明案情後，我隨即退席。

目前董事會決議將我調離行政職，在討論處理程序的期間，我都會請假，減少對調查程序的影響，靜候調查。無論調查結果為何，我都虛心接受。由於以上行政流程，較晚做出回應，祈望曾小姐與各位關心的人見諒。也因此，接下來僅代表我自己。

在去年曾小姐所稱的會議上被指控性騷擾，我感到相當震驚。但無論我對於事發當下認知版本為何，我理解在性平爭議中，被害人的認知才是最重要的。因此，我在當下便立即向她道歉。該場會議後，也深切反省、檢討，是否自己對於身體界線的拿捏失當，造成周遭的人受傷、驚慌。

在此，我願意為這件事再一次地對曾小姐深深致歉。

在曾小姐去年的指控後，我一再回顧自己對身體界線的拿捏為何讓人感覺失當？或許是因成長經驗中，不分男女、性傾向、階級與年齡，肢體接觸如擁抱、輕拍、勾肩搭背，是我與熟識者表達友善的象徵，也因此輕忽自己行為可能造成他人不適。

謝謝曾小姐使我清楚意識到，我的人際互動模式與經驗，不能做為互動的唯一判准，尤其隨著身分角色的變化，伴隨而來的權力關係變動，更容易使互動對象在不同情境下感受壓迫，因而不敢表達不適。

誠如曾小姐文中所言，我跟曾小姐相識甚久，過去曾相處融洽，並於 2012 年邀請她到地球公民基金會任職；因職場上對公事討論有不同意見，時有衝突，導致私人互動減少。隔年（2013）她離職後，彼此的互動就更少了。

近日曾小姐的諸多指控（職場霸凌、不當解雇)非第一次，過去也曾有同事多次與她解釋跟對話；我在2016年期間，也曾與同事一起努力試圖化解這些衝突。2019年，曾小姐主動邀請我參加她的婚禮，當下我的心情是喜悅的，我甚至天真地將這一份邀請，視為過去職場上衝突有機會得到和解的象徵。

公開遭控訴，除震驚外亦有自責。「尊重每個人的身體」，是在去年會議後到今日，我時時刻刻提醒自己必須要謹守的課題。今日發文只是我粗淺的反思，後續我將以此事做為警惕、虛心學習。最後，除了再次對曾小姐致歉以外，我也想和在過去多年以來，同樣也有感覺遭我無意冒犯者一併致歉。再次感謝各位關心。