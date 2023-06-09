輝達執行長黃仁勳來台，引發全台旋風。一席在台北國際電腦展的演講，揭示了AI技術在未來世界的運用可能。在房仲業，永慶房屋也不斷引領產業的科技革新。

永慶不僅已導入AI技術，推出「AI智能配對系統」，幫助經紀人迅速為消費者找到理想中的房子；永慶更已布局「元宇宙」，打造多人協同、共時共感的沉浸式賞屋體驗。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶以「從後天看明天」的前瞻精神，持續跑在產業最前面，帶動房產科技的創新與進步！

身為「科技房仲」的永慶房屋，在2000年網路剛萌芽時，就與中華電信簽屬合作，成為全台第一家使用ADSL的企業；更花上一整年的營收，與IBM合作建置資料庫，完成資源整合。在隨後的數年間，永慶房屋持續推出「永慶房仲網」、「影音宅速配」等賞屋科技服務，不斷優化消費者的購售屋體驗。

隨著科技演進，全球進入AI時代，永慶房屋也投入AI技術的運用和實踐，開發出多種AI房產科技。「AI智能配對技術」就是永慶最自豪的AI產品之一。過去經紀人為客戶尋找房屋，往往花費大量精力。找出來的房子，也可能因為經紀人的搜尋盲點和習慣，導致房屋不符合客戶需求，浪費寶貴時間。

永慶房屋的資訊團隊，將許多資深永慶房屋經紀人的經驗導入AI，再佐以各種演算法，開發出「AI智能配對技術」。經紀人只需要輸入消費者的需求和房屋類型，就能精準地找出消費者可能感興趣的房子。根據永慶房屋內部數據統計，自從「AI智能配對技術」推出之後，使客戶平均看房次數比過去減少了近4成！

陳賜傑表示，永慶房屋雖然已有成熟的AI服務，但為了打造下一世代的房產科技，永慶房屋仍不斷探索運用科技來優化消費者體驗的可能性。

在2020年時，永慶與XRSPACE合作，成為第一家跨入5G世代的房仲業者，將利用5G延展實境（XR）與裝置，提供消費者深入其境的賞屋體驗。2022年更與iStaging Corp愛實境、HTC宏達電、佐臻展開合作，正式進軍元宇宙，企圖打造多人協同、共時共感的沉浸式賞屋體驗！未來更將整合相關技術，打造更人性化的賞屋服務。

陳賜傑分享：「輝達執行長黃仁勳用『Run, Don’t Walk』勉勵台大畢業生勇敢奔向夢想。永慶房屋也有類似的精神，我們始終以『從後天看明天』的前瞻角度，率先布局科技基建和創新，跑在產業的最前面。」面對未來，永慶房屋會持續傾聽消費者需求，引領台灣房產科技的創新與進步，帶給消費者便利、高效、且安全的購售屋體驗。