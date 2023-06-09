藝人康康（康晋榮）今年為慶祝出道滿25年，分別在高雄、台北舉行巡迴演唱會《百味人生》，與粉絲相見歡，不少演藝圈星友也到場支持，站在台上的康康，唱名馬國畢時，突然開玩笑地嗆：「你欠我錢還敢來啊！」笑翻眾人。

康康先前為宣傳演唱會《百味人生》，不斷地上各大節目和跑活動，把自己累到得流感，嚇到他直呼不再辦大型演唱會。5月27日高雄場落幕後，康康6月3日再到臺北流行音樂中心開唱，現場座無虛席、人潮滿滿，其中還有數十位演藝圈星友到場力挺，像是庹宗康、柯有倫、黃鐙輝、夏語心、小鐘、NONO、唐從聖等人，康康均一一唱名介紹。

根據《三立新聞網》報導，康康喊到馬國畢時，突然開玩笑地嗆：「你欠我錢還敢來啊！」康康緊接著讚賞馬國畢是個不簡單的人，「他欠我200萬，現在只剩下5萬而已。」幽默的玩笑話逗樂現場所有人。

藝人馬國畢2013年因沉迷職棒簽賭而欠下近5千萬債務，婚姻也告吹，為了還錢他積極開源，賣房、開Uber、經營早餐店、炸雞店、夜市擺攤和直播帶貨等，現在還接演鄉土劇《市井豪門》，去年6月出席開鏡記者會時，曾透露債務少於800萬，但不願公開詳細數字。