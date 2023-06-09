廣東省通信管理局公眾號「廣東資訊通信業」9日消息，針對6月8日下午廣東電信用戶出現手機沒有訊號、行動電話互撥打不通等網路中斷故障情況，廣東省通信管理局黨組書記、局長蔡立志8日晚召集廣東電信、廣東移動、廣東聯通、廣東廣電、廣東鐵塔相關負責人召開網路運行安全緊急調度會。傳達大陸工信部和省委省政府指示，要求廣東電信深入查明原因，做好後續處置，加強網路運行保障。

廣東電信通報8日下午廣東電信突發網路故障及應急處理情況，在工信部和中國電信集團公司的遠端指揮下，廣東省通信管理局現場指揮，廣東電信一線處置，通過緊急採取重啟鏈路等措施，全力進行故障搶修。截至6月8日17時50分，廣東電信網路運行恢復正常。

蔡立志強調，電信網路是重要資訊基礎設施，關係國計民生，與社會生活和生產經營息息相關，全行業要高度重視電信網路運行安全。廣東電信要深入查明原因，做好後續處置，加強網路運行保障。各企業要舉一反三，立即組織開展網路安全運行隱患排查整改，結合近期高溫、颱風天氣，啟動應急回應系統，密切跟蹤網路運行情況，確保網路安全穩定運行。

廣東電信、廣東移動、廣東聯通、廣東廣電、廣東鐵塔負責人表示，將認真吸取教訓，築牢安全生產意識，加強網路運行安全風險防範，為社會提供持續穩定可靠的網路服務。