張菲、費玉清的姊姊「恆述法師」（出家前藝名：費貞綾）先前透露遭江姓女弟子騙簽本票，衰扛了4000萬債務，因此恆述法師將江女告上法庭，昨(8日)判決出爐，台北地方法院依詐欺取財罪，判江女1年2個月有期徒刑，對此，恆述法師受訪表示其實自己已經看開了，得饒人處且饒人，有在庭上幫江女求情。

恆述法師2020年爆出欠高利貸約4000萬，她事後承認此事，但澄清是被騙替信徒作保人所致，為了還債她還曾飛到日本賣鑽石，她當時更一度公開抱怨兩個弟弟不幫她，未來各走各的路。隔年，恆述法師出席記者會，除了宣告創立「自在禪宗」，談到家務事，她也透露在農曆春節和兩個弟弟破冰和解，一家人上演大團圓戲碼。

據《三立新聞網》報導，依據判決書內容，恆述法師表示江女宣稱公公過世後留下包括價值約30億的土地遺產等，但若要繼承，必須先交300多萬台幣的遺產稅，江女沒那麼多錢，便跟恆述法師借錢，恆述法師表示手邊沒那麼多錢，便陪江女到地下錢莊借錢，恆述法師當擔保人，沒想到江女後來失蹤，恆述法師因此背負4000萬債務。

對此，法官考量江女還積欠他人債務，理由也雷同，因此不相信江女說詞，又考量江女事後否認犯行，犯後態度不佳，而江女已還款65萬5000元，判江女1年2個月有期徒刑，全案可上訴。而恆述法師回應，江女已經67歲，又因為另一個案子已經在桃園服刑，若再度被關恐怕就出不來了，念在過去師徒情誼，她有在庭上替江女求情，未來不會上訴，至於還債進度？恆述法師表示3年前已經順利還清，先前說的復出，她解釋出家人不太適合參加搞笑節目，如果有寓教於樂的節目邀約會考慮。