放眼鐘表圈，有本事獨力打造三問表的鐘表品牌屈指可數，寶齊萊（Carl F. Bucherer）即是其中之一。為了寶齊萊創立135周年，特別推出三款馬利龍三問腕表135周年紀念版 (Manero Minute Repeater Anniversary)，是寶齊萊在製表領域攀上高峰的實力之作，每款僅限量一只，別具收藏價值。

寶齊萊為慶祝135周年，推出三款馬利龍135周年紀念三問表，圖為苔綠色款。（Carl F. Bucherer提供）

創立於1888年的寶齊萊，是瑞士鐘表界少數非集團經營，仍由家族經營的獨立製表品牌，這三款為慶祝135周年打造的三問表，無論從製表技術造詣、美學品味，皆堪稱典範，包括品牌標誌性的三問外緣複雜功能設計的自動上鏈系統、懸浮陀飛輪等，款式分別是永藍色表盤表、苔綠色表盤款和鑲滿彩色寶石的頂級奢華彩虹圈款。

寶齊萊為慶祝135周年，推出三款馬利龍135周年紀念三問表，圖為彩虹圈款。（Carl F. Bucherer提供）

其中機芯完全由寶齊萊歷經6年自主設計、研發和製造完成，總共有 617個配件，另有外置式三問報時微調器，可控制音錘敲擊音簧的速度，讓問時音響更加悅耳。