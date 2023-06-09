大陸深圳一名女子與朋友們聚餐時，決定前往友人開的新餐廳捧場，沒想到卻被當成「盤子」敲詐，一行6人被收7472元人民幣（約新台幣3.2萬）的餐費，還包括高達700元人民幣（約新台幣3千）的服務費，但她們沒有享受到任何服務，甚至連紅酒都還要自己倒，讓她感嘆，「支持朋友的生意，卻被當成肥羊宰。」

南華早報報導，根據菜單，該餐廳的一人平均消費金額約落在420元（約新台幣1800元）左右，他們一行人到場時發現已經被訂了包含11道菜、小吃、紅酒及水果在內的套餐。

沒想到最後結帳時被收取7472元的餐費，其中服務費更是高達700元，仔細一看，菜品內容相當昂貴，海螺與海參要價1760元（約新台幣7599元）和2112元人民幣（約新台幣9199元），就連普通的菜品山藥與水煮茄子也分別要98元（新台幣423元）與128元（約新台幣552元）讓對她相當傻眼。

不僅如此，店家雖收取昂貴的服務費，但用餐期間連紅酒都要自己倒，雖然事後收到朋友3000元人民幣（約新台幣1.3萬）的退款，但她已經心灰意冷，感嘆「支持朋友的生意，卻被當成肥羊宰。」