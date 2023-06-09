●美國勞工部公布，上周（截至6月3日）初次請領失業給付人數周增2.8萬人，達到26.1萬人，遠超出市場預期的23.5萬人，並創下2021年10月以來新高，反映出企業的大規模裁員計畫已經付諸行動。上周初領失業金人數4周均值周增7500人，為23.725萬人。截至5月27日止當周，美國續領失業金人數周減3.7萬人，為175.7萬人，，少於市場預期的180.2萬人。

●美國上周初領失業金人數超乎預期，周四美元指數尾盤跌0.67%，報103.33，盤中一度跌至103.29，創下逾兩周新低。通常與短期利率預期同步的美國兩年期公債殖利率從一周高點下滑至4.51%。10年期指標公債殖利率跌至3.712%。被視為是「經濟衰退前兆」的長短期債息曲線倒掛高達近80點。

●美元和美國債息回落，受此激勵，國際金價從前一日觸及的兩周低點反彈，紐約期金周四收漲20.2美元或1.03%，報每盎司1978.6美元。

●周四紐約期油收跌1.24美元或1.71%，報每桶71.29美元，盤中一度崩跌4.83%，跌破70美元大關、最低觸及69.03美元。倫敦布蘭特期油收跌99美分或1.29%，報每桶75.96美元，盤中一度重挫4.38%，最低跌至73.58美元。新聞網站《中東之眼》（Middle East Eye）報導，美國和伊朗即將就核濃縮鈾與石油出口達成臨時協議，華府將允許伊朗每日最多出口100萬桶石油，但隨後白宮官員否認相關報導，使油價跌幅收斂。