看來38歲的老牌控衛保羅，根本不用擔心找不到新工作！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日搶先爆料，假如太陽真的選擇把保羅裁掉，想要得到他的球隊名單將會很長，甚至來到12隊之多的誇張地步，其中以同在洛杉磯的湖人與快艇搶到他的機率最高。

「如果保羅被太陽裁掉，且成為完全自由球員，想要得到他的球隊名單很長，包含湖人、快艇、塞爾提克、七六人(如果哈登離開)、公牛、灰狼、灰熊(取決於莫蘭特的禁賽長度)，以及獨行俠(如果厄文離開)，」查拉尼亞說，「是的，這些球隊都會積極爭取。」

「另外還有活塞、魔術、爵士與馬刺，這些球隊陣中擁有很多年輕球員，預計下個球季會打得很掙扎，保羅可以帶領年輕球員如何贏球，」查拉尼亞表示，「也許馬刺與爵士興趣不大，但請想像一下，文班亞馬假如待在保羅身邊打球的場景。」

至於《ESPN》記者溫霍斯特今天也爆料，假如保羅真的被太陽裁掉，那麼他應該會去湖人或是快艇，「因為這兩隊的主力控衛，羅素與韋斯布魯克今年夏天都將成為自由球員。」