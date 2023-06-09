周四泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.1點或0.02%，為460.7點。

德國股市漲0.18%，法國股市升0.27%。

英國股市下跌0.32%，為表現最差的地區股市。由於市場預期英國央行將繼續升息，英鎊上漲0.9%，聯合利華(Unilever)和利潔時集團(Reckitt Benckiser)等主要消費品股也面臨下跌壓力。

由於擔心聯準會在下周的會議可能選擇鷹派立場，以及預期歐洲央行將繼續加息，都對股市造成壓力。

週三加拿大央行將隔夜拆借利率上調至4.75%，來到近22年新高，而且市場和分析師預測，下個月還會再升息。

交易員現在認為，歐洲央行下周有96.3%的機率升息25基點(1碼)。

Capital Economics歐元區首席經濟學家Jack Allen-Reynolds說，下周歐洲央行將加息25基點，將存款利率上調至3.5%，這看上去已經是定局的事。「我們認為，歐洲央行還將暗示，在7月的會議上可能再升息25基點，並將強調，在相當長的一段時期內，政策仍將是限制性的」。

在沃達豐下跌5.5%之下，電信股跌1.1%；據路透報導，沃達豐英國業務與和記黃埔的合併協定，已進入最後階段。

追蹤穩定的大宗商品價格，礦業股和能源股上漲，也減緩了Stoxx 600指數的跌勢。

在標普下調評級之後，瑞典房地產公司SBB大跌11.7%；稍早瑞典電視台報導，瑞典政府將評估，出售該公司擁有的部分地產，是否會影響國家安全；該言論讓SBB承受極大壓力。

在花旗上調評級之後，德國生物技術公司Evotec大漲8.4%。