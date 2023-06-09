資深媒體人黃揚明今(9)日在臉書爆料，民進黨中央黨部近日通知黨籍立委參選人填寫Google問卷，包括相關資訊、聯絡窗口等，且必填資訊「身高/體重」令參選人有點困擾。黃揚明直言，若是衣服尺寸，可請參選人填寫「S、M、L」等尺寸，卻要求填寫身高、體重等個人隱私資訊，他質疑此舉是否不太妥適？

黃揚明今發文透露，他接獲爆料，民進黨中央黨部近日通知黨籍立委參選人填寫一份Google問卷，包括參選人的相關資訊、聯絡窗口等等，其中有一項必填資訊讓參選人感到煩惱，就是要求填寫「身高/體重」，民進黨中央黨部強調這是為了「因應全代會，預抓衣服尺寸」，甚至在表單開頭就強調「表單資訊僅供黨中央建置選舉資訊網頁、聯繫窗口及服裝尺寸評估使用，敬請安心確實填寫。」

黃揚明不解，若只是為了衣服尺寸，大可以請參選人填寫「S、M、L、XL、2L」等尺寸即可，卻要求填寫身高、體重等個人隱私資訊，是否不太妥適？他直言，這個社會，不只有女性參選人對體重資訊外洩很敏感，民進黨中央應該可以提出更好的方式處理。

網友對此則表示「這些人真的跟社會很脫節」、「網購衣服，業者會註明身高體重與尺寸無絕對關係」、「性平還沒有開課嗎？」、「現在是要選美唷？」