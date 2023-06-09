曾姓女子7日在臉書爆料，10多年前曾遭現任地球公民基金會執行長蔡中岳摟腰摸腿性騷擾，事後協調會上蔡中岳以「不記得了」為由辯駁。事件炸開，又有3名女子跳出來指控，蔡慣把手伸進女性的衣服裡、撫摸背，事後都稱「不記得」。一名曾參加地球公民「山林書院」的女子也指控蔡當時偷摸她大腿，她痛批，身為女性到底要迎合男性期待到什麼地步？這個世界才會滿意？

地球公民執行長蔡中岳否認性騷，又有3名女子跳出來指控，蔡慣把手伸進女性的衣服裡、撫摸背，事後都稱「不記得」。一名曾參加地球公民「山林書院」的女子也指控蔡當時偷摸她大腿。（被害女子提供／袁庭堯高雄傳真）

蔡中岳本人8日晚間發出聲明，強調面對指控「很震驚」，因為肢體接觸是與熟識者表達友善的象徵。他對於身體界線的拿捏失當，造成周遭的人受傷、驚慌，願意道歉。

一名不敢具名的女子透露，因為不想跟蔡中岳扯上任何關係，看到就噁心，面對相關文章、連留言都懶，只想保持距離。她在臉書個人頁面上爆料，研究所時期參加地球公民基金會舉辦的「山林書院」就被蔡中岳摸大腿，當時「很錯愕、久久無法消化」，她痛批，身為女性到底要迎合男性期待到什麼地步？這個世界才會滿意？

L女公開指控，約2008年或2009年一個夏夜，當時他們共乘一輛吉普車，從台東美麗灣往成功鎮，當時由一名成功鎮的大姐開車，L女坐前座副駕駛，蔡中岳和另一個女孩坐後座。車開了一陣子，後座的女孩突然喊著換位置，當下開車的大姐和她一頭霧水。

直到車停止後，女孩把L女拉到一旁小聲地說「蔡中岳把手伸進我的衣服裡、撫摸我的背」。

「是撫摸，不是碰到嗎？我震驚的問」，女孩眼眶泛淚向L女保證，是撫摸，不是碰到。L女當下氣到想去找蔡中岳質問，但女孩說不要，再講她就會哭出來，她只想趕快結束，L女則是一路氣到握緊拳頭不發一語。

車程結束後，眾人回到休息的地方，女孩開始哭了，L女也跟著哭了一整夜。之後L女也盡量避開有蔡中岳的場合，直到2011年7、8月幫忙選舉，才又跟蔡中岳再有接觸。

「怎麼會是無意冒犯呢？」L女強調，自己也並非無暇完人，但她知道這種身體接觸是有意的，絕非是「無意冒犯」。知道曾女的公開指控她也很痛苦，但她強調，沒有要逼蔡中岳怎樣，只是看到他聲明的詞彙，讓她陷入更深的痛苦，因為彷彿看到、女孩那幾天那幾週的眼淚，像海浪打過來。

另一名H女子也站出來公開爆料，2011年到花蓮念書，她認識一名女孩，女孩某天突然對她說「蔡中岳穿過我的衣服，伸進去摸我的背」。H相當驚訝，第一時間質疑「他怎麼敢」、「妳怎麼沒有反應」。

H女強調，當下給了非常爛的回應，同時也受到了極大的衝擊。10多年來，這件事她沒有忘記過。記憶，讓她感到很辛苦，總讓她想放棄自己的記憶能力。但她還是沒有忘記。去年在一場諮商談話中，H女談到這個經驗，諮商師聽完對她說，這已經是她的創傷。

「我要去做我當時沒有做到的事。」H女後來因為工作關係，會碰到蔡中岳，歷經多次猶豫後，今年5月特地用臉書小帳問蔡中岳記不記得她的朋友，記不記得她做過的事，但是蔡中岳沒有回應。7日曾小姐爆料後，H女用自己的本帳私訊蔡中岳，蔡中岳終於回應，說他不記得，但是願意道歉。

H女強調，不想再去和蔡中岳吵記憶的真偽，這真的很累，也不是她的用意。她只想說「蔡中岳先生，我把你穿越一個女性的衣服，伸進去的那隻手，我把你不記得的事情，記了超過 10 年。這些我要還給你，請你從現在開始，不要再忘記了」。

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