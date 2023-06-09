月收入10萬元、從事汽車材料貿易公司合夥人的潘姓男子，2017年在酒及開水中摻藥讓女網友喝下，她喝下後看到「杯子裡面的水霧霧的」，但隨即昏迷遭性侵，最高法院駁回潘的上訴，依用藥劑強制性交罪，將他處有期徒刑7年6月定讞。

潘男在2016年12月間透過「愛情公寓」交友網站結識被害女子，經由頻繁聯繫及見面取得她信任後，乃邀約她在2017年6月25日下午到他住處玩牌及酌飲酒類，她不疑有他而應允後，到他住處。

潘男趁她在客廳看電視之際，在梅酒、開水等飲品內摻入含有佐沛眠（Zolpidem）之藥劑後，交給她飲用，她喝下後覺得很奇怪，問潘男「為什麼杯子裡面的水霧霧的。」，潘男謊稱「難道我家的茶壺是髒的嗎？」，不久她因藥效發作而意識模糊、全身無力癱臥在沙發上。

潘男將她抱至臥室床上平躺，動手脫去她的衣褲，且不顧她出言拒絕，仍以身體壓在她身上性侵，案發後，她返家後仍感身體不適、記憶片段，到醫院就醫，經醫院通報北市政府警察局婦幼警察隊，才循線查悉潘男性侵。

台灣高等法院斥責潘男侵犯被害人的性自主決定權，並影響她日後對異性、感情、婚姻及其他親密關係之建立，對她人格發展造成嚴重損害，犯罪情節無法見容於社會道德感，且迄今尚未對她道歉及取得她諒解，判刑7年半，潘提上訴，遭最高法院駁回確定。

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